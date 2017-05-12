Гол Баркли принёс «Эвертону» победу над «Уотфордом»

«Эвертон» одержал минимальную победу над «Уотфордом» в матче 37-го тура чемпионата Англии. Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась со счётом 1:0 в пользу «ирисок».
Единственный гол в матче забил Росс Баркли. 23-летний английский полузащитник на 56-й минуте нанёс точный удар по воротам голкипера Эурельо Гомеса из-за пределов штрафной площади.
«Эвертон» набрал 61 очко и занимает седьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Уотфорд» (40) идёт на 15-й позиции.