Федун сделал глоток самогона из банки в эфире шоу «Вечерний Ургант»

Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун сделал глоток самогона в эфире шоу «Вечерний Ургант».
«Спартак» досрочно стал чемпионом России, выиграв титул сильнейшего клуба страны впервые с 2001 года.
Федун и капитан «Спартака» Денис Глушаков стали гостями популярного вечернего шоу на Первом канале.
Федун отхлебнул из банки самогона, с которым Глушаков приезжал на празднование победы к стадиону «Открытие Арена».
«Я взял на празднование чудо-напиток. Как называется? Самогон из Миллеровки, чего уж там скрывать. Он сейчас со мной», — сказал Глушаков.
«Нечто похожее на самогон пробовал много раз. Всё-таки я полковник запаса. Ребята, „Спартак“ — чемпион», — заявил в свою очередь Федун.