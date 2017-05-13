Глушаков: второй помятый автомобиль был моим, но ничего страшного

Капитан и полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков в эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале рассказал, что во время празднования чемпионства красно-белых 7 мая он помимо крыши машины одного болельщика помял и крышу своего автомобиля, танцуя на ней.
«Первым был автомобиль болельщика. Когда мы в радости прыгали на крышах, он подошёл и сказал: „Ну я же только купил эту машину — что мне теперь делать? Пожалуйста, слезьте с неё“. В этой суете я дал ему свой номер телефона и сказал, что готов возместить ущерб. Потом он меня набрал, начали разговаривать. Он сказал, что готов мне всё простить, на что я не согласился. Вот так мы с этой машиной и определились. А второй автомобиль был моим. И сейчас супруга со мной через зубы разговаривает, потому что наша машина тоже помята чуть-чуть. Но ничего страшного», — заявил Глушаков.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».