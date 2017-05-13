Конте стал 4-м тренером, выигравшим АПЛ в свой дебютный сезон

«Челси» одержал победу над «Вест Бромвич Альбион» (1:0) в матче 37-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, лондонская команда в пятый раз в истории выиграла АПЛ и в шестой — чемпионат Англии.
Главный тренер «Челси» Антонио Конте стал четвёртым тренером, выигравшим Премьер-лигу в свой дебютный сезон. До него подобное удавалось Жозе Моуринью («Челси», сезон-2004/05), Карло Анчелотти («Челси», сезон-2009/10) и Мануэлю Пеллегрини («Манчестер Сити», сезон-2013/14).
Кроме того, Конте стал четвёртым итальянским специалистом после Анчелотти, Роберто Манчини и Клаудио Раньери, выигравшим АПЛ.