Кэхилл: «Челси» закрыл рты тем, кто списал нас после прошлого сезона

Защитник «Челси» Гари Кэхилл прокомментировал победу лондонской команды в чемпионате Англии. Синие оформили свой шестой титул в истории после матча с «Вест Бромвич Альбион» (1:0) в 37-м туре.
«Мы должны дорожить этим моментом, ведь работали весь сезон, чтобы оказаться там, где мы есть. Мы были лучшей командой лиги. После прошлого сезона многие списали и всю команду, и отдельных игроков, но мы закрыли им рты. Мы чемпионы, это очередной трофей в наш музей», — приводит слова Кэхилла интернет-портал BBC Sport.