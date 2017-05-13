Фабрегас: прелесть футбола — футболист, не игравший много, забил чемпионский гол

Полузащитник «Челси» Сеск Фабрегас поделился впечатлениями от победы в английской Премьер-лиге.
Синие досрочно стали чемпионами Англии благодаря гостевой победе над «Вест Бромвич Альбион» в рамках 37-го тура.
«У нас было так много шансов в первом тайме, а потом мы немного занервничали. Прелесть футбола в том, что футболист, который не играл много, забил гол, ставший чемпионским», — цитирует Фабрегаса BBC Sport.
Автором единственного гола стал Миши Батшуайи. Бельгиец вышел на замену на 76-й минуте и уже на 82-й сумел забить.