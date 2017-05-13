Конте: решение перейти на новую схему изменило сезон для «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу лондонской команды в чемпионате Англии. Синие оформили свой шестой титул в истории после матча с «Вест Бромвич Альбион» (1:0) в 37-м туре.
«Я благодарен своим игрокам за трудолюбие и усердие. Они показали отличное отношение к тому, чтобы сделать этот сезон особенным. После этой победы мы должны быть счастливы и довольны.
Я посчитал, что Азар и Педро устали, нам нужно было больше энергии. Батшуайи хорошо отблагодарил меня за эту замену!
Это здорово. Мне было нелегко приехать в Англию и привыкнуть к местным традициям и языку, а также стимулировать игроков после неудачного сезона.
Решение перейти на новую схему изменило наш сезон. Нужно было найти что-то новое для команды, и тактика 3-4-3 подходила под качества игроков. Мы проделали отличную работу, это не просто удача. Мы провели отличный сезон, но остался Кубок Англии.
В каждой игре у меня ощущение, что я нахожусь на поле вместе с футболистами. Я показываю свою страсть и желание быть с игроками на протяжении всего матча. Такой я человек. И в прошлом, и в настоящем я остаюсь с игроками в позитивные и негативные моменты. Мы выиграли этот титул вместе», — цитирует Конте BBC Sport.