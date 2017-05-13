Давид Луис: очень счастлив, ведь моя мечта сбылась

Защитник «Челси» Давид Луис прокомментировал победу лондонской команды в чемпионате Англии. Синие оформили свой шестой титул в истории после матча с «Вест Бромвич Альбион» (1:0) в 37-м туре.
«Я счастлив, очень счастлив. Это мой первый титул АПЛ в карьере. Когда я принял решение вернуться в „Челси“, то мечтал о победе в АПЛ. Я очень счастлив, ведь моя мечта сбылась. Мы упорно работали каждый день, чтобы пережить эти эмоции.
Конте любит свою работу, он работает каждый день со страстью, и я очень рад за него. Он заслужил этот титул", — цитирует Луиса BBC Sport.