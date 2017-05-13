Азар: Конте — фантастический тренер, надо отдать должное ему и всем игрокам

Полузащитник «Челси» Эден Азар прокомментировал победу лондонской команды в чемпионате Англии. Синие оформили свой шестой титул в истории после матча с «Вест Бромвич Альбион» (1:0) в 37-м туре.
«Праздновать эту победу с фанатами — просто невероятно. Игра была очень сложной. Мы счастливы.
Мы уже не раз отмечали нашего тренера. Он фантастический, мы много работаем на тренировках. Надо отдать должное ему и всем игрокам. Мы проиграли «Арсеналу», и потом началась невероятная серия", — цитирует Азара BBC Sport.