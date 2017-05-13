В день рождения «Анжи» футболисты встретились с детьми из дома-интерната

В день 26-летия «Анжи» игроки махачкалинской команды команды встретились с детьми из дома-интерната «Забота».
«Дети заранее подготовились к рандеву с футболистами. Приятной неожиданностью для Давида Юрченко, Павла Яковлева, Магомеда Мусалова, Александра Жирова и Гурама Тетрашвили стали дружные скандирования детей: «Анжи» — чемпион!». Затем воспитанники пансионата представили гостям небольшую концертную программу — танцы и исполнение детских песен», — отмечается на официальном сайте клуба.
Для детей аниматоры предложили различные викторины и конкурсы, победители которых получили подарки. В стороне не остались и игроки, которые стали активным участниками программы. Победители были награждены мячами и атрибутикой «Анжи». Под занавес встречи футболисты провели мастер-класс по жонглированию мячом, раздали автографы и сфотографировались с юными болельщиками.
«С удовольствием согласились встретиться с воспитанниками детского дома. Мы получили большой заряд положительных эмоций. Зная, как ребятам нелегко в жизни, хотелось бы отдать должное их стойкости духа. Это была очень тёплая и душевная встреча. Надеюсь, детишкам она доставила столько же радости, сколько и нам. Хотелось бы выразить благодарность организаторам, а ребятам пожелать, чтобы на их жизненном пути встречались только добрые и отзывчивые люди!» — рассказал Мусалов.
В день рождения «Анжи» футболисты команды встретились с детьми
В день рождения «Анжи» футболисты команды встретились с детьми