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В день рождения «Анжи» футболисты встретились с детьми из дома-интерната

13 мая 2017, суббота. 00:57. Футбол

В день 26-летия «Анжи» игроки махачкалинской команды команды встретились с детьми из дома-интерната «Забота».

«Дети заранее подготовились к рандеву с футболистами. Приятной неожиданностью для Давида Юрченко, Павла Яковлева, Магомеда Мусалова, Александра Жирова и Гурама Тетрашвили стали дружные скандирования детей: «Анжи» — чемпион!». Затем воспитанники пансионата представили гостям небольшую концертную программу — танцы и исполнение детских песен», — отмечается на официальном сайте клуба.

Для детей аниматоры предложили различные викторины и конкурсы, победители которых получили подарки. В стороне не остались и игроки, которые стали активным участниками программы. Победители были награждены мячами и атрибутикой «Анжи». Под занавес встречи футболисты провели мастер-класс по жонглированию мячом, раздали автографы и сфотографировались с юными болельщиками.

«С удовольствием согласились встретиться с воспитанниками детского дома. Мы получили большой заряд положительных эмоций. Зная, как ребятам нелегко в жизни, хотелось бы отдать должное их стойкости духа. Это была очень тёплая и душевная встреча. Надеюсь, детишкам она доставила столько же радости, сколько и нам. Хотелось бы выразить благодарность организаторам, а ребятам пожелать, чтобы на их жизненном пути встречались только добрые и отзывчивые люди!» — рассказал Мусалов.

В день рождения «Анжи» футболисты команды встретились с детьми

В день рождения «Анжи» футболисты команды встретились с детьми

Фото: Официальный сайт «Анжи»
В день рождения «Анжи» футболисты команды встретились с детьми

В день рождения «Анжи» футболисты команды встретились с детьми

Фото: Официальный сайт «Анжи»
Источник: Официальный сайт ФК "Анжи" Сообщить об ошибке
Теги
Анжи Александр Жиров Давид Юрченко Магомед Мусалов Павел Яковлев Фото
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