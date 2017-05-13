Защитник «Челси» Терри стал 1-м капитаном в истории АПЛ, поднявшим трофей 5 раз

Защитник «Челси» Джон Терри выиграл АПЛ в составе лондонских «аристократов» и стал таким образом первым капитаном в истории турнира, которому удалось завоевать трофей в пятый раз.
Английская Премьер-лига была учреждена в 1992 году. С тех пор Терри в составе «Челси» выигрывал турнир в сезоне-2004/05, 2005/06, 2009/10, 2014/15 и 2016/17.
Предыдущий рекорд принадлежал полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Рою Кину. Он стал капитаном «МЮ» в 1997 году, и с тех пор завоевал трофей 4 раза — в сезоне-1998/99, 1999/2000, 2000/01, 2002/03.