Отец Поля Погба умер после длительной болезни

Фассу Антуан, отец полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, скончался после продолжительной болезни в возрасте 79 лет, сообщает The Sun. Эту же информацию подтвердил сам футболист.
На данный момент неизвестно, каким именно был характер заболевания.
Стоит напомнить, что у Поля есть два брата-футболиста — Матьё и Флорентин.
Напомним, Погба перешёл из «Ювентуса» в английский клуб летом 2016 года за € 105 млн. Этот переход стал самым дорогим в истории футбола. Ранее сообщалось, что агент французского футболиста Мино Райола заработал на этой сделке около € 49 млн.