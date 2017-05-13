Пьюлис: Конте — топ-тренер, который проделал фантастическую работу

Главный тренер «Вест Бромвич Альбион» Тони Пьюлис прокомментировал поражение от «Челси» (0:1) в матче 37-го тура английской Премьер-лиги. Благодаря этому результату синие официально оформили чемпионство.
«Они достойны титула. „Челси“ — прекрасная команда, которая провела отличный сезон. Они плохо стартовали, но стали на правильный путь. Сегодня мы оказали им достойное сопротивление. Но „Челси“ забил этот гол и заслужил эту победу.
Конте — топ-тренер. Он проделал фантастическую работу. Его отношение к делу впечатляет, кроме того, он великолепный тактик", — приводит слова Пьюлиса Goal.