Куртуа: рад за Батшуайи — за «Челси» он играл мало, но использовал свой шанс

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа выразил радость за своего одноклубника, нападающего Миши Батшуайи, который забил победный гол в матче 37-го тура АПЛ против «Вест Бромвича». Благодаря успеху в этом матче «Челси» за тур до конца обеспечил себе чемпионский титул.
«Мы не играли в Лиге чемпионов, и футбола у нас было не так уж много, поэтому некоторые футболисты не получили достаточного количества минут на поле. Но Батшуайи воспользовался своим шансом, и я искренне рад за него.
Прошлый год был ужасным для нас, и после него оттолкнуться и выиграть лигу в таком стиле — это потрясающе", — приводит слова Куртуа Goal.
В нынешнем сезоне Батшуайи провёл 18 матчей в английской Премьер-лиге, однако во всех них выходил на замену. На счету форварда 2 гола и 1 результативная передача.