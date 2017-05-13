Иньеста: «Реал» и «Ювентус» справедливо вышли в финал Лиги чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста считает, что мадридский «Реал» заслуженно завоевал путёвку в финал Лиги чемпионов. В полуфинале турнира подопечные Зинедина Зидана победили «Атлетико». То же самое футболист сборной Испании сказал и относительно туринского «Ювентуса».
«Реал» и «Ювентус» справедливо вышли в финал Лиги чемпионов. Однако теряешь интерес, когда сам не становишься участником финала», — приводит слова Иньесты Marca.
На вопрос о том, кого он считает лучшим футболистом в истории мирового футбола, Иньеста назвал нападающего каталонского клуба Лионеля Месси.
Финальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Ювентусом» состоится 3 июня в Кардиффе.