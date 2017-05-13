Рангник: Киммих когда-нибудь может стать капитаном «Баварии»

Спортивный директор «РБ Лейпциг» Ральф Рангник адресовал слова похвалы полузащитнику мюнхенской «Баварии» Джошуа Киммиху. Рангник считает, что со временем Киммих может стать и капитаном немецкого гранда.
«Если Киммих в ближайшие годы будет прогрессировать так же, то когда-нибудь сможет стать капитаном «Баварии». Его личность сочетает в себе качества, необходимые для такой должности. Что же касается возможности его возвращения в «Лейпциг», то это случится в том случае, если его прогонят со двора. Но я не могу представить себе такого», — цитирует Рангника интернет-издание Sport1.
Киммих защищал цвета «Лейпцига» с 2013 по 2015 год.