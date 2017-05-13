Клопп: я доверяю Старриджу на 100 %, жаль что он не помог «Ливерпулю» в сезоне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп выразил радость по поводу того, что нападающий красных Дэниэл Старридж восстановился после своей длительной травмы и готов сыграть в матче 37-го тура АПЛ с «Вест Хэмом».
«Я ни на секунду не усомнился в Старридже. Это неудача для всех нас, что в решающие моменты он был недоступен. Это не его вина, не моя вина — просто так сложилась ситуация.
Я думаю только о текущем моменте и доверяю ему на все сто процентов. Он талантливый футболист и фантастический нападающий. Отличные новости, что мы теперь можем на него рассчитывать. Три или четыре недели назад я ещё не был уверен, что он восстановится", — приводит слова Клоппа Goal.
В нынешнем сезоне Старридж пять раз выбывал из-за травм, пропустив в общей сложности 82 дня.