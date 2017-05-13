Черчесов: в финале Лиги чемпионов буду болеть за «Ювентус» и за Буффона

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов признался, что в финале Лиги чемпионов будет переживать за туринский «Ювентус», а также пожелал голкиперу клуба Джанлуиджи Буффону завоевать «Золотой мяч» по итогам года.
«Оба полуфинала мне понравились, в финал вышли те команды, которые были потенциально сильнее, теперь всё покажет финал. Буду болеть за „Ювентус“.
Объясню почему: в прошлом году, когда я выбрал Буффона на приз лучшему игроку года, некоторые удивились. А вот теперь он в финале Лиги чемпионов, и я желаю ему победы.
Чтобы Буффон получил «Золотой мяч» — это соответствовало бы моим пожеланиям", — цитирует Черчесова ТАСС.