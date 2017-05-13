Конте: меня с ног до головы облили шампанским и пивом, испортив костюм

Главный тренер «Челси»Антонио Конте прокомментировал победу лондонской команды в чемпионате Англии. Синие оформили свой шестой титул в истории после матча с «Вест Бромвич Альбион» (1:0) в 37-м туре.
«Я праздновал это фантастическое достижение вместе с игроками. Меня с ног до головы облили шампанским и пивом, испортив костюм, поэтому мне пришлось переодеться. То, что на мне спортивный костюм, совершенно не мешает мне наслаждаться ценностью момента.
Мы отдали этой цели всю свою страсть, весь энтузиазм и долгие часы упорной работы без сна и отдыха. Сейчас мы имеем право праздновать победу вместе с болельщиками, игроками и всеми сотрудниками клуба. Наша мечта воплотилась в реальность", — цитирует Конте сайт «Челси».