Ловрен: «Ливерпулю» осталось пробежать 10 метров в спринтерской гонке

Защитник «Ливерпуля» Деян Ловрен сравнил концовку сезона с финишем спринтерской гонки. В случае двух побед в двух матчах АПЛ мерсисайдцы гарантируют себе место в топ-4.
«Остались два матча, они будут решающими. Особенно важной будет игра с „Вест Хэмом“ — это как полуфинал для нас. А в последнем туре сыграем с „Мидлсбро“. „Ливерпулю“ осталось пробежать 10 метров в спринтерской гонке на 100 метров: нужно сосредоточиться и отдать все силы, чтобы финишировать как можно лучше. Всё в наших руках, надо думать только о своих матчах», — цитирует Ловрена Sky Sports.