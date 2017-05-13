Барцальи: игроки «Ювентуса» чувствуют, что это наш сезон

Защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи поделился ожиданиями от концовки сезона и выразил мнение, что голкипер туринцев Джанлуиджи Буффон заслуживает престижную награду «Золотой мяч».
«Мы надеемся получить большое удовлетворение по итогам сезона и работаем изо дня в день. Мы чувствуем, что это наш сезон. Каждый год мы ставим перед собой задачу победить в каждом турнире, в котором участвуем. Руководству „Ювентуса“ удалось собрать команду из хороших игроков с менталитетом победителей.
«Золотой мяч» для Буффона? Джиджи заслуживает этой награды, но сейчас его главная цель — выиграть все трофеи в этом году", — сказал Барцальи в эфире Sky Sport Italia.