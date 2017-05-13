Гвардиола не откажется от своей философии, несмотря на сезон «МС» без трофеев

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола сообщил, что не собирается отказываться от философии своей игры, несмотря на сезон, в котором клуб не завоевал ни одного трофея.
«Футбол – это футбол. Чем более качественную игру ты показываешь, чем сильнее психологически ты снавовишься, тем больше шансов на победу в матчах. Главная мощь моей команды заключается в том, что она играет в тот футбол, который я хочу видеть. Конечно, я бы хотел, чтобы моя команда была сильна физически, хороша в верховых единоборствах и быстра. Мне всё это тоже нравится, но моя команда будет играть так, как я этого хочу. И я не собираюсь от этого отказываться.
Поздравляю «Челси» и другие клубы. «Манчестер Юнайтед» выиграет титулы в этом сезоне, а мы нет. Если вы обвиняете меня в том, какие титулы я не выиграл, то могу только ответить, что этот сезон не получился хорошим. Всё просто. Я многому научился. Многим удовлетворён из того, что сделали, но этого недостаточно. В АПЛ шесть команд борются за места в Лиге чемпионов. Мы участвуем для того, чтобы выигрывать титулы», — цитирует Гвардиолу Sky Sports.