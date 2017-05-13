Лэмпард: Конте может сделать из «Челси» команду-династию

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард высоко оценил перспективы синих под руководством Антонио Конте. Вчера «Челси» досрочно стал чемпионом Англии.
«Думаю, Конте может сделать из „Челси“ команду-династию. Наверняка все фанаты „Челси“ на это надеются. В этом сезоне Конте проявил себя блистательно, результаты говорят сами за себя.
Н'Голо Канте — игрок сезона, Эден Азар очень близок к нему, но главный человек сезона в АПЛ — Конте. Он сделал десятую команду АПЛ по итогам прошлого сезона чемпионом. Думаю, что летом его поддержат. Ему нужна поддержка. У «Челси» классный состав, но под Лигу чемпионов нужно немного освежить команду и купить одного-двух классных игроков", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.