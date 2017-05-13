Максвелл: пока у «ПСЖ» остаются теоретические шансы на титул, мы будем бороться

Защитник «ПСЖ» Максвелл отметил, что парижане не собираются сдаваться, несмотря на низкие шансы занять первое место в Лиге 1.
«Мы будем биться до тех пор, пока у „ПСЖ“ остаются теоретические шансы на чемпионство. Наша задача — уважать футболку „ПСЖ“ и играть за неё. Играть до самого конца.
Это был сезон со взлётами и падениями, но он многому научил команду. Мы должны ценить то, что уже сделали. „ПСЖ“ нужно прибавлять, чтобы снова начать выигрывать трофеи», — цитирует Максвелла официальный сайт клуба.