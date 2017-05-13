Невилл: уже в середине сезона я просто не видел у «Челси» никаких слабых мест

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал победу «Челси» в чемпионате Англии. Синие оформили свой шестой титул в истории после матча с «Вест Бромвич Альбион» (1:0) в 37-м туре.
«Любому видна атмосфера единого коллектива в „Челси“, все видят особые отношения между игроками и Конте. Игроки извлекли выгоду из тренировок. Когда вы пробуете что-то на тренировочном поле, а потом эти наработки действуют в официальном матче, игроки начинают доверять тренеру. И это укрепляет отношения между игроками и тренером.
В начале сезона Гвардиола выглядел уверенно, а Конте — нервно. Но потом всё изменилось: Антонио вёл себя как гений, а Гвардиола начал нервничать. «Челси» может играть в разный футбол, команда умеет приспосабливаться. Они выглядели как чемпионы уже в середине сезона, потому что я просто не видел у «Челси» никаких слабых мест. В следующем сезоне им будет тяжелее, но сейчас не время говорить об этом. Сейчас надо отдать «Челси» должное, эта команда заслуживает тёплых слов", — цитирует Невилла Sky Sports.