Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Невилл: уже в середине сезона я просто не видел у «Челси» никаких слабых мест

13 мая 2017, суббота. 12:26. Футбол

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл прокомментировал победу «Челси» в чемпионате Англии. Синие оформили свой шестой титул в истории после матча с «Вест Бромвич Альбион» (1:0) в 37-м туре.

«Любому видна атмосфера единого коллектива в „Челси“, все видят особые отношения между игроками и Конте. Игроки извлекли выгоду из тренировок. Когда вы пробуете что-то на тренировочном поле, а потом эти наработки действуют в официальном матче, игроки начинают доверять тренеру. И это укрепляет отношения между игроками и тренером.

В начале сезона Гвардиола выглядел уверенно, а Конте — нервно. Но потом всё изменилось: Антонио вёл себя как гений, а Гвардиола начал нервничать. «Челси» может играть в разный футбол, команда умеет приспосабливаться. Они выглядели как чемпионы уже в середине сезона, потому что я просто не видел у «Челси» никаких слабых мест. В следующем сезоне им будет тяжелее, но сейчас не время говорить об этом. Сейчас надо отдать «Челси» должное, эта команда заслуживает тёплых слов", — цитирует Невилла Sky Sports.

Источник: Sky Sports Сообщить об ошибке
Теги
Манчестер Сити Челси Антонио Конте Гари Невилл Хосеп Гвардиола
Новости. Футбол
13 мая 2017, суббота
12:50 Министр спорта Татарстана попросил поддержать «Рубин» на матче с ЦСКА
12:49 Источник: Слуцкий – кандидат номер один на пост главного тренера «Уотфорда»
12:44 Дольберг: следующий сезон я проведу в «Аяксе»
12:36 Нани: я всё ещё верю, что «Валенсия» — большой клуб
12:29 Агент: два клуба особенно заинтересованы в приобретении Облака
12:26 Невилл: уже в середине сезона я просто не видел у «Челси» никаких слабых мест
12:15 Почеттино: мне будет трудно не плакать в день последней игры на «Уайт Харт Лэйн»
12:09 Куман: я очень доволен первым сезоном в «Эвертоне»
11:54 В Испании утверждают, что Усман Дембеле предложил свои услуги «Барселоне»
11:50 Кассано: в моё время нынешние игроки «Милана» даже на лавку бы не попали
11:36 Раньери: я горжусь тем, что передаю эстафету чемпиона АПЛ другому итальянцу
11:23 Лукас Лейва: два оставшихся матча очень важны для будущего «Ливерпуля»
11:22 «Урал» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы
11:19 Источник: «Реал» договорился о продлении контракта с Зиданом до 2020 года
11:09 Максвелл: пока у «ПСЖ» остаются теоретические шансы на титул, мы будем бороться
11:01 Моуринью: сделаю много изменений в составе «МЮ» в матче перед финалом ЛЕ
10:57 Лэмпард: Конте может сделать из «Челси» команду-династию
10:51 Шакири: мы хотим победить «Арсенал» ради болельщиков «Стока»
10:45 Гвардиола не откажется от своей философии, несмотря на сезон «МС» без трофеев
10:27 Спонсор «Рубина» рассматривает вариант с возвращением Бердыева
10:22 Сабалета: я не становлюсь моложе, но могу отыграть на высшем уровне ещё пару лет
10:15 Марез: прошлое лето было для меня странным, а о следующем пока не думаю
10:13 Давыдов: мечтаю дебютировать в Лиге чемпионов со «Спартаком» в следующем сезоне
09:53 Тошак: для меня Бэйл остаётся левым защитником
09:53 «Краснодар» разгромил «Урал» cо счётом 5:0 в молодёжном первенстве России
09:49 Барцальи: игроки «Ювентуса» чувствуют, что это наш сезон
09:35 Анчелотти: матч «РБ Лейпциг» — «Бавария» будет настоящим футбольным праздником
09:26 Найнгголан: «Ювентус»? Люди не всегда осознают, что «Рома» — тоже важная команда
09:23 Ловрен: «Ливерпулю» осталось пробежать 10 метров в спринтерской гонке
09:06 Конте: меня с ног до головы облили шампанским и пивом, испортив костюм
08:53 Черчесов: в финале Лиги чемпионов буду болеть за «Ювентус» и за Буффона
07:58 Клопп: я доверяю Старриджу на 100 %, жаль что он не помог «Ливерпулю» в сезоне
07:52 Рангник: Киммих когда-нибудь может стать капитаном «Баварии»
07:32 Иньеста: «Реал» и «Ювентус» справедливо вышли в финал Лиги чемпионов
07:02 Источник: Хамес достиг соглашения с «Манчестер Юнайтед»
07:00 Тошак: Роналду – единственный, кто не понимает свиста в свой адрес
06:18 Фелипе Мело дисквалифицирован на 6 матчей за драку в игре Кубка Либертадорес
06:06 Куртуа: рад за Батшуайи — за «Челси» он играл мало, но использовал свой шанс
05:32 Батшуайи о чемпионстве «Челси»: бог любит неожиданных героев
05:26 Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав может перейти в «Трабзонспор»
05:09 Пьюлис: Конте — топ-тренер, который проделал фантастическую работу
03:30 Сёмин: у Алиева с Милевским вышло примерно так, как у Генриха IV
03:01 Отец Поля Погба умер после продолжительной болезни
01:47 Т. Силва, Кавани и Мбаппе вошли в символическую сборную Лиги 1 по версии фанатов
01:41 Федерация футбола США может пожаловаться на президента «Лиона» в ФИФА
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Сколько ещё побед одержит "Спартак" до конца сезона?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+