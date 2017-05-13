«Манчестер Сити» и «Лестер» объявили стартовые составы на матч 37-го тура АПЛ

«Манчестер Сити» и «Лестер Сити» объявили стартовые составы на матч 37-го тура АПЛ.
«Манчестер Сити»: Кабальеро, Фернандиньо, Компани(к), Отаменди, Клиши, Яя Туре, Де Брёйне, Сильва, Стерлинг, Зане, Жезус.
Запасные: Ганн, Сабалета, Коларов, Фернандо, Навас, Нолито, Агуэро.
«Лестер»: Шмейхель, Симпсон, Чилвел, Беналуань, Фукс, Кинг, Ндиди, Олбрайтон, Марез, Варди, Окадзаки.
Запасные: Цилер, Василевски, Амарти, Грей, Муса, Капустка, Слимани.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 37-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Лестер Сити». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.