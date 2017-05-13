«Краснодар» на 92-й минуте ушёл от поражения в матче с «Уралом»

«Урал» упустил победу над «Краснодаром» в матче 28-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена — Уралмаш» и завершилась со счётом 1:1.
На 42-й минуте Роман Емельянов прорвался на край штрафной и прострелил во вратарскую, где в подкате в свои ворота мяч срезал Налдо. В концовке Вандерсон сыграл на Юрия Газинского к штрафной «Урала», то одно касание подправил мяч мимо защитников на Виктора Классона, который вывалился на голкипера и пробил в ближний угол.
«Краснодар» (46 очков) занимает четвёртое место в турнирной таблице, опережая «Ростов» с «Тереком» на четыре балла и сыграв на матч больше. «Урал» (30 очков) поднялся на 11-ю строчку.