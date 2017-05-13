Лоськов выйдет в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Оренбургом»

Как стало известно «Чемпионату», легендарный полузащитник Дмитрий Лоськов выйдет в стартовом составе «Локомотива» в домашнем матче 28-го тура Премьер-Лиги с «Оренбургом». Об этом клуб письменно уведомил РФПЛ. Полузащитник будет заменён в первом тайме встречи.
Встреча «Локомотив» — «Оренбург» состоится 13 мая на стадионе «Локомотив», начало игры — в 19:30 мск.
Лоськов с августа 2016 года входит в тренерский штаб «Локомотива».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Оренбург».