Эллардайс признался, что плохо спит перед матчами «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс в преддверии домашнего матча 37-го тура чемпионата Англии с «Халл Сити» (14 мая) признался, что испытывается трудности со сном перед встречами, а также отметил, что не будет оказывать дополнительного давления на своих игроков в важной игре.
«Я не очень хорошо сплю перед всеми матчами. Ситуация с борьбой за выживание в руках футболистов не правда ли? Поэтому перед игрой с «Халл Сити» не буду оказывать на них ещё большего давления, чем есть сейчас. Игроки чувствуют напряжение. То, как они с ним справятся, станет ключевым фактором в следующей встрече», — цитирует Эллардайса The Sun.
«Кристал Пэлас» (16 место, 38 очков) будет достаточно сыграть вничью с «Халл Сити» (18 место, 34 очка), чтобы сохранить прописку в АПЛ.