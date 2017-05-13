Тарханов: «Урал» упустил победу, но ничья — нормальный результат

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал ничью в домашнем матче 28-го тура российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).
«Мы пропустили за две минуты до финального свистка, поэтому, конечно, упустили победу. Могли отбиться, хотя второй тайм получился тяжёлым. «Краснодар» оказывал на нас давление. У них хорошая команда. Нам сегодня немного не хватало выхода из обороны в атаку. Ничья – нормальный результат, хотя хотелось выиграть. Хорошо отыграл наш вратарь Арапов, который несколько раз спас команду. Он сыграл достаточно уверенно. Наверное, если будем ему доверять, будет играть ещё увереннее», — сказал Тарханов в эфире телеканала «Наш футбол».