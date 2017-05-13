Шалимов: не хватало ли «Краснодару» Смолова? Не буду об этом ничего говорить!

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал ничью в гостевом матче 28-го тура российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:1).
«По тому, как складывалась игра, результатом, конечно, доволен. Игрой, вторым таймом, тоже доволен. В первом тайме было опять много простых ошибок. Сработали ли три замены? Раз сравняли, наверное, сработали. Вышли игроки, которые усилили игру, что у нас бывает не так часто.
Можно ли сказать, что сегодня не хватало Смолова? Да не буду я ничего говорить! У него было четыре жёлтых карточки, он пропустил игру. У нас играли другие футболисты, почему вы у меня спрашиваете про игроков, которые даже не заявлены?» — сказал Шалимов в эфире телеканала «Наш футбол».