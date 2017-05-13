«Крылья Советов» — «Зенит»: Молло и Цаллагов сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Зенита» на матч 28-го тура российской Премьер-Лиги.
В составе гостей с первых минут на поле появятся двое бывших игроков самарской команды — Йоан Молло и Ибрагим Цаллагов.
«Крылья Советов»: Лория, Зотов, Ятченко, Божин, Бато, Зинков, Ткачёв, Мияйлович, Бруно, Корниленко, Паскуато.
Запасные: Конюхов, Шильников, Башкиров, Надсон, Чочиев, Садик, Глеб, Цвейба, Зуев, Кудряшов, Родич.
«Зенит»: Лунёв, Смольников, Иванович, Кришито, Жирков, Хави Гарсия, Цаллагов, Жулиано, Данни, Молло, Дзюба.
Запасные: Лодыгин, Рудаков, Анюков, Новосельцев, Маурисио, Кокорин, Кержаков, Нету, Юсупов, Мак, Эрнани, Джорджевич.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Зенит». Начало — в 16:00 мск.