Анчелотти: Конте не сделал чуда в «Челси», но заслуживает большого уважения

Главный тренер «Баварии» итальянец Карло Анчелотти прокомментировал успех соотечественника Антонио Конте, который во главе «Челси» привёл команду к победе в чемпионате Англии.
«Конте не сделал чуда, но проделал хорошую работу. Он воплотил в жизнь своё понимание футбола и смелость. Когда Антонио осознал, что всё идёт не очень хорошо, он полностью изменил игровую систему и нашёл ключи к успеху в своей кампании. «Челси» не сильно отличался от того, который неудачно выступал под руководством Моуринью, но в нём появилось несколько новых лиц. Покупка Канте стала трансфером, который преобразил весь сезон. Азар и Коста вернулись на прежний уровень, хорошо выступил Давид Луис. Конте заслуживает большого уважения», — цитирует Анчелотти Sky Sport Italia.