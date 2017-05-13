Гаджиев: у Гасилина было столько моментов, сколько не было у всего «Спартака»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал домашнее поражение от «Спартака» (0:1) в матче 28-го тура РФПЛ.
«Не могу сказать, что огорчён сегодняшней игрой. Результатом — да, но думаю у нас больше было реальных шансов, чтобы забить. У «Спартака» был один момент, и он его использовал. У одного Гасилина было столько моментов, сколько не было у всего «Спартака.
Грубая ошибка, конечно, была на фланге, дали спокойно разыграть. В остальном играли хорошо. Я доволен игрой своих футболистов», — сказал Гаджиев.