«Амкар»: фанаты «Спартака» устроили вакханалию на поле стадиона «Звезда»

Болельщики московского «Спартака» выбежали на поле после финального свистка в гостевом матче 28-го тура РФПЛ с «Амкаром» (1:0), чтобы отпраздновать с командой победу в чемпионате. Красно-белые досрочно выиграли титул по итогам прошлого 27-го тура.
«На поле стадиона «Звезда» творится вакханалия. Болельщики «Спартака» прорвались с трибун и бросились обнимать своих кумиров. Сальваторе Боккетти остался даже без трусов, ибо болельщики на память возжелали заиметь и их тоже. Не остались целы и ворота на стадионе «Звезда» — их фанаты «Спартака» растаскивают на сувениры», — сообщает пресс-служба «Амкара» в «Твиттере».