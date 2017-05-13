Каррера заявил, что цель «Спартака» — набрать 72 очка в РФПЛ

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после гостевой победы над «Амкаром» (1:0) во встрече 28-го тура РФПЛ сообщил, что целью команды на остаток сезона является одержать победы во всех оставшихся матчах.
«Как удаётся сохранить настрой команды? Наша цель — набрать 72 очка. Нужно завершить чемпионат так, как мы проводили его весь сезон. Всегда быть первыми в таблице, всегда побеждать», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
72 очка набрал «Спартак» Олега Романцева в 1999 году, установив рекорд для 30-турового чемпионата России. Красно-белые под руководством Массимо Карреры могут повторить достижение 18-летней давности, если победят в оставшихся встречах. Сейчас в активе «Спартака» 66 очков. В оставшихся играх красно-белые примут на своём поле «Терек» и сыграют на выезде с тульским «Арсеналом».