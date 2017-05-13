Каррера собирается позвонить Конте, чтобы поздравить его с победой в АПЛ

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после гостевой победы над «Амкаром» (1:0) во встрече 28-го тура РФПЛ поделился мнением об итальянской тренерской школе, а также сообщил, что собирается поздравить главного тренера «Челси» Антонио Конте с досрочной победой в чемпионате Англии. Каррера работал в тренерском штабе Конте в «Ювентусе» и сборной Италии.
«Пообщался ли я уже с Антонио Конте? Он позвонил, поздравил, ничего особенного. То, что и я сделаю через несколько минут. Поздравлю его с чемпионством «Челси».
Согласен ли с тем, что по итогам сезона итальянские тренеры — сильнейшие в мире? Результаты говорят за себя, мы победили в разных странах. Но, думаю, есть и много других хороших тренеров, даже если они не итальянцы», — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.