Луческу: у «Зенита» получилось повергнуть «Крылья Советов» в шок с первых минут

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал гостевую победу со счётом 3:1 над «Крыльями Советов» в матче 28-го тура РФПЛ.
«Сегодня в Самаре праздник, у соперника была большая мотивация, поэтому мы должны были с самого начала игры повергнуть их в шок своими агрессивными действиями, и у нас это получилось. В первом тайме мы могли забить и ещё. Вторую половину игры тоже начали очень хорошо, но потом сделали несколько потерь, в результате чего соперник почувствовал себя уверенно. Их команда хороша в атаке, с индивидуально сильными и думающими игроками с хорошим ударом. Но сегодня был хороший день у Лунёва, несколько раз он нас выручил», — заявил Луческу в эфире телеканала «Наш футбол».