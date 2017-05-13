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Луческу: у «Зенита» получилось повергнуть «Крылья Советов» в шок с первых минут

13 мая 2017, суббота. 18:09. Футбол

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал гостевую победу со счётом 3:1 над «Крыльями Советов» в матче 28-го тура РФПЛ.

«Сегодня в Самаре праздник, у соперника была большая мотивация, поэтому мы должны были с самого начала игры повергнуть их в шок своими агрессивными действиями, и у нас это получилось. В первом тайме мы могли забить и ещё. Вторую половину игры тоже начали очень хорошо, но потом сделали несколько потерь, в результате чего соперник почувствовал себя уверенно. Их команда хороша в атаке, с индивидуально сильными и думающими игроками с хорошим ударом. Но сегодня был хороший день у Лунёва, несколько раз он нас выручил», — заявил Луческу в эфире телеканала «Наш футбол».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Зенит ФК Крылья Советов Мирча Луческу
Новости. Футбол
13 мая 2017, суббота
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