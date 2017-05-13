Луческу: «Крыльям Советов» в матче с «Зенитом» в какой-то мере не повезло

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу после победного матча с «Крыльями Советов» объяснил, почему включил в стартовый состав петербургской команды экс-игроков «Крыльев» Йоана Молло и Ибрагима Цаллагова. Матч 28-го тура РФПЛ прошёл в Самаре и завершился победой «Зенита» со счётом 3:1.
«При составлении состава, конечно, думал и о том, что Цаллагов и Молло играли здесь, их любила публика, и они, наверное, очень хотели показать себя сегодняшней аудитории. Я выпустил их в стартовом составе, и они показали себя с лучшей стороны. Не думаю, что для них это было сюрпризом, в последних играх они принимали участие.
Мы имели полное преимущество в первом тайме, и втором начали достаточно убедительно, но соперник почувствовал уверенность, когда мы сделали несколько невынужденных ошибок в середине поля, они начались, кстати, от Цаллагова. После этого соперник нагнетал обстановку. Они начали раскрываться, а у нас были возможности увеличить счёт на контратаках, но наши неправильные действия не привели к голу.
«Крылья» — хорошая команда, они знают, как действовать в атаке, у них квалифицированные игроки, и в какой-то мере им сегодня не повезло», — сказал Луческу на послематчевой пресс-конференции.