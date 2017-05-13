Шалимов: «Краснодар» в матче с «Уралом» пропустил дурацкий гол

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов поделился впечатлениями от матча 28-го тура РФПЛ с «Уралом», состоявшегося 13 мая в Екатеринбурге и завершившегося со счётом 1:1.
«Первый тайм был хуже, чем второй, хотя мы нанесли достаточно ударов, надо было в створ попадать. Где-то мы пропускали быстрые атаки, у соперника есть игроки, которые могут быстро уходить, не всё нам удалось заблокировать при наших потерях. Ну и пропустили дурацкий гол.
Во втором тайме мы владели мячом, выходили на ударные позиции, создавали моменты, в итоге дожали. Если бы до игры меня спросили, буду ли удовлетворён ничьей, я бы, конечно, ответил, что не буду удовлетворён ничейным результатом, так как мы приезжали сюда выигрывать. Но, исходя из того как сложилась игра, я удовлетворён ничьей», — сказал Шалимов на пресс-конференции.
Видео гола, который Шалимов назвал дурацким, можно посмотреть в «Твиттере».