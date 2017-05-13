«Крылья Советов» — «Зенит» — 1:3. Видеообзор матча

В субботу в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги петербургский «Зенит» в Самаре со счётом 3:1 обыграл местные «Крылья Советов».
«Зенит» быстро открыл счёт — уже на 1-й минуте отличился Артём Дзюба. Гости полностью завладели преимуществом, и уже на 8-й минуте Дзюба оформил дубль. За 10 минут до конца первого тайма Хави Гарсия сделал счёт 3:0. Во втором тайме хозяева счёт размочили — мяч оказался в воротах от Бранислава Ивановича.
Видеообзор матча «Крылья Советов» — «Зенит» доступен на «Чемпионате».