Тарханов: Фидлер сыграл в матче «Урал» — «Краснодар» на уколах

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов на пресс-конференции после матча с «Краснодаром» сообщил, что полузащитник Артём Фидлер, сыгравший в РФПЛ впервые с 16 апреля, испытывает проблемы со здоровьем.
«У Фидлера есть проблемы, он лечится. Сегодня он сел в запас, он на уколах, его прокололи врачи, он вышел на замену, но с самого начала не мог выйти. Видно, что травма ему мешает», — сказал Тарханов.
Матч 28-го тура РФПЛ «Урал» — «Краснодар» состоялся 13 мая в Екатеринбурге и завершился со счётом 1:1. Фидлер вышел на замену вместо Александра Павленко на 58-й минуте, при счёте 1:0 в пользу «Урала».