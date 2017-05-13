Алексич: «Амкар» в матче со «Спартаком» подвела реализация

Тренер «Амкара» Горан Алексич в видеоинтервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от домашнего матча 28-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Пермская команда проиграла со счётом 0:1. Единственный гол на 50-й минуте забил Александр Самедов.
«Сами видели, что сегодня „Амкар“ провёл очень хорошую игру, создал очень много моментов, но ещё раз подвела реализация. Мы создали очень много моментов именно через игру в пас, мы контролировали хорошо мяч, должны были как минимум одно очко заработать», — поведал Алексич.