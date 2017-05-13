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Врач с файерами, безбилетники и чемпионская раздевалка. Фото «Амкар» – «Спартак»

13 мая 2017, суббота. 20:07. Футбол

13 мая на стадионе «Звезда» в Перми в матче 28-го тура российской Премьер-Лиги чемпион России сезона-2016/17 столичный «Спартак» одержал победу над местным «Амкаром» со счётом 1:0.

«Чемпионат» предлагает вниманию своих читателей фотографии с матча «Амкар» – «Спартак», в котором игрок красно-белых Александр Самедов забил победный мяч, а экс-вратарь красно-чёрных Александр Селихов не позволил отличиться бывшим партнёрам по команде.

Смотрите также фотографии из раздевалки и эмоционального празднования на поле после окончания встречи.

Кроме того, предлагаем вашему внимаю фоторепортажи встречи команды у гостиницы и предматчевого антуража в окрестностях стадиона «Звезда» в Перми.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Амкар ФК Спартак Болельщики — Футбол Фото
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