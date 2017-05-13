Гаджиев: в эпизоде с голом «Спартака» игроки «Амкара» действовали не по уму

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев выступил на пресс-конференции после матча 28-го тура российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Пермская команда на своём поле потерпела поражение от нового чемпиона России с минимальным счётом. Единственный гол на 50-й минуте забил Александр Самедов.
«Я доволен, как играла команда. Да, у нас есть игровые проблемы, проблемы с составом и, возможно, с везением. Но в целом, считаю, мы сыграли хороший матч. Был бы поудачливее Гасилин, был бы другой результат. У него одного было больше шансов, чем у «Спартака», в целом. Понятно, что они выпустили только в конце ведущих игроков и что в подготовке была какая-то эйфория, связанная с чемпионством. Но обойма у «Спартака» серьёзная, и игроки, нечасто выходящие на поле, старались сыграть на максимуме.
В чём проблемы с реализацией моментов у «Амкара»? В таких ситуациях первое – это мастерство. А второе, как говорят игроки, фарт – везёт или нет. Но это не только наших игроков касается. Мы просматриваем сейчас «Арсенал», и недавно «Ростов» имел там даже побольше моментов, чем мы сегодня. Но тоже не забил ни одного гола. Это влияет на результат, он сильно зависит от реализации. Надёжность в обороне и реализация – два фактора, которые и влияют на результат. Не могу сказать, что у нас высокое исполнительское мастерство у игроков, но и не могу сказать, что мы над этим не работаем. Будем продолжать работать и дальше.
Да, у меня есть вопросы к игроку, есть вопросы по самоподготовке. Футболисты должны тренировать индивидуальные качества. Но меня такие ситуации меньше возмущают или задевают, чем другое – когда они действуют не по уму. Например, так было, когда мы пропустили гол. Всю игру играли нормально, а в этой ситуации допустили грубую тактическую оплошность. На эти вещи я больше внимания обращаю", — цитирует Гаджиева официальный сайт «Амкара».
Посмотреть гол можно в «Твиттере».