«Локомотив» разгромил «Оренбург» в прощальном матче Лоськова

В матче 28-го тура российской Премьер-Лиги «Локомотив» в Москве со счётом 4:0 разгромил «Оренбург».
Этот матч был прощальным для легендарного полузащитника «Локомотива» Дмитрия Лоськова. 43-летний ветеран вывел «железнодорожников» на игру с капитанской повязкой и был заменён на 13-й минуте.
Открыть счёт «Локомотив» сумел ближе к концу первого тайма — на 37-й минуте Ари вывел хозяев поля вперёд. Через пять минут после начала второго тайма бразилец сумел оформить дубль. На 72-й минуте отличился Тарас Михалик, а на 85-й точку поставил Мануэл Фернандеш, в активе которого также две голевые передачи.
В таблице российского чемпионата «Локомотив» (39 очков) располагается на седьмой строчке, а «Оренбург» (26) — на 13-й.
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