Давид Луис: если я скажу, что не думаю о золотом дубле, то солгу

Защитник «Челси» Давид Луис прокомментировал победу лондонской команды в АПЛ, а также поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» (27 мая) в финале Кубка Англии.
«Мы упорно работаем каждый день, чтобы добиваться таких результатов. Я думаю, у меня замечательная жизнь. Бог велик, он даёт мне здоровье, изменил мою семейную жизнь, и я стараюсь радоваться каждый день, потому что каждый день — это дар. Но в профессиональной жизни, когда тебе выпадает возможность праздновать чемпионство, это просто потрясающе!
Если я скажу, что не думаю о золотом дубле, то солгу. Конечно, мы думаем об этом, но нам надо жить день за днём. Отдыхать, готовиться, держать себя в форме в двух предстоящих матчах, чтобы финал с «Арсеналом» провести безупречно. Это будет сложный матч с сильным противником, так что нам надо быть на пике формы!", — цитирует Луиса пресс-служба «Челси».