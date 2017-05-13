Пике попал в больницу с вирусом желудочного гриппа

Защитник «Барселоны» Херард Пике сегодня был госпитализирован в больницу с вирусом желудочного гриппа, с которым он борется уже несколько дней, информирует интернет-портал AS.
Здоровью футболиста сборной Испании ничто не угрожает, но он пропустит ближайший матч с «Лас-Пальмасом» (14 мая) в Примере. Пике из-за гриппа не тренировался в составе «Барселоны» с 10 мая.
Помимо Пике в матче с «Лас-Пальмасом» сине-гранатовым не помогут дисквалифицированный Серхи Роберто, а также травмированные Рафинья Алькантара и Жереми Матьё.