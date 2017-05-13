Лоськов: был вариант выйти в конце, но неизвестно, как складывалась бы игра

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов поделился впечатлениями от последнего матча в карьере. 43-летний ветеран вывел «железнодорожников» на игру с «Оренбургом» (4:0) в 28-м туре РФПЛ с капитанской повязкой и был заменён на 13-й минуте матча.
«Результат на табло. Говорить что-то ещё будет лишним. Хороший матч, 4:0 победили, играли спокойно и размеренно. Двигаемся дальше, готовимся к следующей игре.
Нервничал? Спорное чувство. Всегда нервничаешь перед любой игрой. Если нет, то пора заканчивать. Но нервы только до первого свистка арбитра, до первого касания мяча. Потом ты весь погружаешься в игру и забываешь об этом.
Был вариант либо выходить в самом начале, либо в самом конце. Мы решили, что неизвестно, как будет складываться игра. Конечно, после игры можно сказать, что мог бы выйти и в конце и сыграть чуть подольше", — передаёт слова Лоськова корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.