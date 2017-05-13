Мартынович: до стадиона в Екатеринбурге ехать 20 минут, «Краснодар» потратил 50

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович прокомментировал ничью в гостевом матче 28-го тура российской Премьер-Лиги с «Уралом» (1:1).
«Игра получилась боевой и в чём-то равной. Мы имели хорошие моменты, но нам сегодня не улыбнулась удача, не могли забить даже в стопроцентных моментах. Поэтому, наверное, счёт по игре.
Приключения с приездом на стадион? Обычно из гостиницы на стадион ехать 20 минут, а сегодня добирались около 50 минут. Узнал, что на стадион можно ездить и другими дорогами», — сказал экс-защитник «Урала» в эфире телеканала «Наш футбол».